"Non sono preoccupato, a Milano si può perdere" dice sereno Diego Armando Maradona jr, grande tifoso napoletano come da copione -. "Ma come ha detto anche Spalletti non è stata una prestazione del livello del Napoli. L’Inter a modo suo ha vinto con merito, anche se giocando un calcio che non mi entusiasma e senza mettere mai il pallone a terra, come invece sono abituati a fare di solito gli azzurri. Mi aspetto da loro un riscatto immediato, però. Già contro la Sampdoria è obbligatorio ritornare al successo" ha concluso il figlio del Diez alla Repubblica nel suo commento su Inter-Napoli.