Andrea Mandorlini, uno dei protagonisti dello scudetto dei record con l'Inter nel 1988/89, prende la parola dalle colonne di Tuttosport per parlare della lotta scudetto. "I nerazzurri sono superiori e più attrezzati nelle seconde linee. L’Inter ha in panchina giocatori di alto livello all’altezza dei titolari: questo nell’arco di una stagione fa la differenza. Con 2-3 innesti di qualità i bianconeri possono avvicinarsi", dice parlando delle prime due della classifica.

Per riavvicinarsi, alla Juve potrebbero servire degli acquisti. Si parla di Zaccagni e Koopmeiners. "A Bergamo ha fatto benissimo in questi tre anni. Koopmeiners è un centrocampista davvero forte e completo: abile nelle due fasi e con diversi gol nei piedi. Quelli che mancano alla Juve rispetto al centrocampo interista, dove i vari Barella, Calhanoglu, Frattesi e Mkhitaryan hanno grande confidenza con la porta avversaria - dice - La stagione della Juve? Per me è una stagione positiva. L’Inter era e resta superiore, ma la Juve le ha tenuto testa pur con una rosa inferiore. E comunque il campionato non è ancora finito. I bianconeri stanno ricostruendo e sono in linea con le aspettative societarie, che prevedevano il ritorno in Champions League come obiettivo. Bisogna essere contenti del cammino fatto finora, al di là dello stop inaspettato e deludente contro l’Udinese".