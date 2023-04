Non si placa la polemica sui giocatori oriundi in nazionale. Ieri a rispondere sull'argomento è stato direttamente il commissario tecnico azzurro, Roberto Mancini. "Avete mai provato a fare una lista di attaccanti italiani convocabili in azzurro? - ha affermato Mancini - I giocatori non ci devono rimanere male, devono giocare e fare gol, se lo fanno allora li chiamiamo", è stata la risposta piccata del selezionatore, che ha definito la polemica "senza logica".