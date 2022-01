Mancini: “Magari vinciamo il Mondiale con un rigore di Jorginho…”

Il c.t. non perde il consueto ottimismo: "Tocca a noi togliere le castagne dal fuoco, ma quello che abbiamo fatto in estate non è casuale"

Alessandro Cavasinni

Oggi sulla Gazzetta dello Sport è stata pubblicata un'anticipazione dell'intervista rilasciata da Roberto Mancini a Sportweek, in uscita nella giornata di domani. Curiosità per un aneddoto ai tempi della Samp, stagione 1989/90: "Giocavamo in Coppa delle Coppe contro il Grasshopper che aveva la maglia metà blu e metà bianca. Dovevamo inventarcene un’altra. E ci mettemmo a disegnarne una rossa e una nera: al presidente piacquero e le fece realizzare entrambe", racconta il c.t. azzurro.

"Finché giocava Totti, era in lui che mi rivedevo. Aveva un gioco simile al mio. Playoff Mondiali? Tocca a noi togliere le castagne dal fuoco, ma quello che abbiamo fatto in estate non è casuale. Quindi, possiamo e dobbiamo crederci e dare tutto. Jorginho ha segnato 2 rigori a Santo Stefano all’Aston Villa? Se è per questo, ne ha segnati 6 dopo la Svizzera... Ma non sono arrabbiato. Lui ci ha portato in finale con la Spagna. Poi magari vinceremo il Mondiale e lo faremo con un suo rigore, chi lo sa... Quando dico grazie, penso ai 50/60 che hanno contribuito a portare a casa l’Europeo sin dalle qualificazioni".