Il presidente del Coni, Giovanni Malagò, è intervenuto oggi a Radio Anch'io Lo Sport. Il numero uno dello sport italiano ha parlato anche dello stop al Decreto Crescita. "Non lo condivido perché parliamo di cinquanta atleti che nel 90% dei casi sono oggettivamente di caratura internazionale. Secondo me andava corretto negli importi di base, ma così com'è importato depaupera il nostro campionato. C'è molta demagogia in tutto questo. Ce ne accorgeremo tra uno o due anni".

"Poi spesso - continua Malagò - nelle difficoltà il nostro Paese riesce a tirare fuori risorse inaspettate. Se uno individua dei giovani molto promettenti e automaticamente si fa un ulteriore investimento nei vivai, ma non è un risultato nel brevissimo tempo, può essere un'opportunità. Ma così com'è viene penalizzato non solo il calcio, anche realtà come la pallacanestro dove i contratti non sono quasi mai pluriennali e c'è una fortissima penalizzazione".

L'ultimo appunto sulla situazione del Var: "Sono favorevolissimo alla tecnologia in genere che ha miracolosamente migliorato anche gli altri sport. Oggi c'è però un'interpretazione troppo soggettiva. Penso si debba cancellare il 'chiaro ed evidente' e andare in tutto quella che è la possibilità dell'errore. Negli ultimi tempi siamo stati molto sfortunati in questo senso".