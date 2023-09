Romelu Lukaku alla Roma e a esultare è anche Giovanni Malagò, numero uno dello sport italiano, intervistato dalla Gazzetta dello Sport.

il suo amico Francesco Totti ha ragione?

«Su quale argomento?».

Ha detto che l’acquisto di Lukaku è importante, ma che la Roma non è da scudetto e che vede la Juve in testa alla gerarchia del pronostico.

«Diciamo che Lukaku non fa reparto da solo, ma con lui la Roma è molto più competitiva. Probabilmente la Juve viene vista bene per il fatto che non giocherà le Coppe. Ma all’estero, questi discorsi non li fanno. E forse bisognerebbe sfatare certe cose anche da noi: si può far bene in Italia e in Europa».

Ma lei una favorita ce l’ha?

«No, e vi dico anche perché: mai visto un campionato in partenza così equilibrato. Ci divertiremo».

Quanto la intriga la coppia Lukaku-Dybala?

«Nel calcio la gente cerca tante cose, due in particolare: vincere è la prima cosa, veder giocar bene è l’altra. E per fare questo ci vogliono organizzazione e i campioni. E i campioni fanno sognare. E fanno sognare di più in piazze, in città, in tifoserie dove non sono abituati a vincere».

Insomma, meglio che Lukaku sia arrivato alla Roma e non alla Juventus...

«Sotto il profilo dell’entusiasmo, della notizia, della suggestione, direi sicuramente sì. Insomma, a Caselle sarebbe stata possibile l’accoglienza di Ciampino? Non scopro niente di particolare se dico che lì sarebbe stato un giocatore in più, qui è diverso».