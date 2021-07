CdS -Lugano-Inter solo col green pass: qualcuno è rimasto fuori e non l’ha presa bene

Poca affluenza per il test amichevole dei nerazzurri, in tanti sono rimasti fuori dall'impianto

Il numero di spettatori registrato ieri sera allo stadio Cornaredo , per l'amichevole Lugano-Inter, non ha rispettato le previsioni ottimistiche delle autorità svizzere che avevano aperto la vendita a poco di 6.300 persone su una capienza di circa 12.000.

Diversi sostenitori, dalla Svizzera alle località circostanti fino a Milano, si sono messi in viaggio per vedere Handanovic e compagni, ma non tutti sono riusciti a entrare perché non a conoscenza del regolamento di accesso all'impianto: serviva, infatti, il green pass "europeo" che si ottiene dopo due vaccinazioni, con un tampone molecolare/rapido 48 ore prima della gara o con la guarigione dal virus nei sei mesi precedenti.