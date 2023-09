Mircea Lucescu è ancora in sella. A 78 anni allena la Dinamo Kiev e sta per tornare a giocarsi il campionato. "E’ la mia passione, il mio mondo. Non riesco a staccarmi dai miei ragazzi. Provo ancora grande soddisfazione nel far crescere possibili talenti come quando sono stato in Italia al Pisa, soprattutto al Brescia, alla Reggiana e infine all’Inter. La vostra Nazione è sempre nel mio cuore. Ho ancora una casa sul lago di Garda dove torno appena posso", dice a Tuttosport.

In Italia, invece, ci sarà il derby. "Se sono ancora legato ai nerazzurri? Assolutamente sì, è una questione sentimentale. Spero vincano loro, ma mi piace molto il progetto del Milan, che vendendo Tonali ha saputo ricostruire la squadra rendendola anche più competitiva dell’anno scorso. In questo momento vedo le due milanesi un gradino sopra le altre, ma il campionato è lungo…".