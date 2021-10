Lucca: “Dzeko fra i tre più attaccanti più forti: fa giocar bene i compagni”

L'attaccante del Pisa intervistato dalla Gazzetta dello Sport

Lorenzo Lucca è uno dei nomi del momento nel panorama italiano. Oggi La Gazzetta dello Sport propone un'intervista all'attaccante del Pisa, segnalato tra le altre nel mirino dell'Inter (CLICCA QUI PER IL NOSTRO ARTICOLO). "I tre attaccanti più forti? Ibra, per me il più forte in assoluto nella storia del calcio, almeno per quelli che visto io. Poi metto Dzeko e Lewandowski... Anzi no, Haaland è meglio".