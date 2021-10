Lucca boom, Castagnini: “Vi racconto com’è. Pronto per qualsiasi big”

Il dirigente che lo portò al Palermo: "Oltre a segnare, si sbatte per aiutare i compagni, un po’ come faceva Mandzukic"

Lorenzo Lucca è partito alla grandissima in Serie B con il Pisa e, su Tuttosport, Renzo Castagnini, colui che lo portò al Palermo, ne tesse le lodi. "I primi sei mesi non ha sfiorato il campo - ricorda -. L’allenatore non lo faceva giocare. Noi, però, credevamo fortemente nel ragazzo e al termine dell’annata in D l’ad Sagramola gli ha fatto un contratto di 4 anni. Sono sincero: a me era sempre piaciuto, ma quando ho iniziato a vederlo in allenamento sono rimasto a bocca aperta. Ecco perché non mi ha sorpreso quando nei mesi successivi è esploso da noi a Palermo: avrà segnato 13 reti in 15 gare da titolare".