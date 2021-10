L’ex allenatore di Ibrahimovic: “Vedo qualcosa di Zlatan in Lukaku”

Il paragone è di Johnny Gyllensjo, ex allenatore di Ibra che convinse lo svedese a non smettere col calcio ai tempi del Malmoe

Romelu Lukaku simile a Zlatan Ibrahimovic. Il pesante parallelo tra i due 'nemici' è offerto da Johnny Gyllensjo, ex allenatore di Ibra che convinse lo svedese a non smettere col calcio ai tempi del Malmoe: "So che non sono propriamente amici, ma io nell’attitudine, nella personalità, vedo qualcosa di Ibra in Lukaku" la breve battuta rilasciata a La Gazzetta dello Sport.