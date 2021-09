Prima CdS – Inter, troppi gol falliti: Dzeko e Lautaro in giornata no

Sulla copertina del Corriere dello Sport riferimento allo 0-0 tra Shakhtar e Inter

Sulla prima pagina del Corriere dello Sport di oggi, mercoledì 29 settembre 2021, riferimento inevitabile al pari rimediato in Ucraina dall'Inter di Simone Inzaghi contro lo Shakhtar di De Zerbi.

"Inter, troppi gol falliti: ancora un pari a Kiev con lo Shakhtar (0-0). Dzeko e Lautaro in giornata no. Lo Sheriff batte a sorpresa il Real Madrid: è solo in vetta".