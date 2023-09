Dopo essere entrato nella top 10 dei bomber all time dell'Inter, Lautaro Martinez ora punta a scalare la graduatoria dei capitani argentini della Beneamata, per mettersi alle spalle dell'irraggiungibile Javier Zanetti. Come evidenzia il Corriere dello Sport, al Toro resta ancora il sorpasso in termini di presenze ai danni di Demaría (241 contro 295), cifra che cercherà di superare già in questa stagione, mettendo in fila un gettone dopo l'altro a partire dal derby di Milano di sabato sera. Match in cui l'ex Racing vuole entrare ancor più nel cuore dei tifosi dopo che ai cugini rossoneri ha già fatto male in 8 occasioni su 14. L’ultima rete, peraltro, rimanda a un ricordo dolcissimo, quello della semifinale di ritorno a San Siro nell’ultima Champions.

A proposito di gol, la sfida con il Milan sarà anche l’ennesimo testa a testa con Olivier Giroud, visto che entrambi sono sempre andati a segno nelle prime 3 giornate di campionato (5 volte l’interista, 4 il milanista), anche se in realtà il mirino è puntato su un obiettivo più a lungo termine come la classifica cannonieri in Serie A. "La crescita costante e inesorabile del Toro è testimoniata anche dai piazzamenti in questa graduatoria, con il terzo posto a quota 21 nella stagione 2021/2022 e il secondo posto alla stessa cifra nella passata stagione. Il traguardo del re dei bomber gli era sfuggito anche in Argentina nella stagione 2017/2018, quando con la maglia del Racing arrivò secondo dietro a Santiago Garcia. Adesso Lautaro è pronto a completare l’opera", si legge.