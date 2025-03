Arrigo Sacchi ha confessato a Il Mattino di aver telefonato ad Antonio Conte per complimentarsi dopo la prova della squadra partenopea durante Napoli-Inter, sabato scorso. "Lo chiamo spesso, l'altra sera dopo appena un'ora perché volevo dire quanto era stato bravo contro l'Inter. Nelle scelte iniziali, nel ritmo, nella voglia di voler comandare il gioco", ha dichiarato l'ex ct azzurro.

"È un onore avere un allenatore italiano come lui - ha aggiunto Sacchi -. Ed è normale che uno come Conte lo vogliano tutti. Poi i primi appunti sugli allenamenti li copiava da me. E mi chiedeva il permesso".