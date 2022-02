La Repubblica – Mercato, Serie A seconda solo alla Premier. Ma c’è il “trucco”

L'analisi apparsa oggi sul quotidiano riguardo alla finestra invernale

La Repubblica propone oggi una lettura dei dati economici della finestra trasferimenti invernale che evidenzia come a muoversi sia stato soprattutto il mercato interno. "La Serie A è seconda solo alla Premier per cifre investite per gli acquisti di questo gennaio, con 202 milioni, euro più euro meno, contro i 300 degli inglesi e a distanza siderale dai 70 scarsi spesi nella Liga spagnola. Di contro però il saldo tra entrate e uscite è tra i più vicini allo zero di tutta Europa: poco più di 15 milioni il rosso complessivo delle 20 società, contro il — 20 della Bundesliga tedesca, il — 50 della Liga spagnola e il — 183 della Premier. Perché in Italia si è mosso soprattutto il mercato interno. Tantissime le cessioni: 143, anche se soltanto 8 affari hanno gonfiato il salvadanaio. La stragrande maggioranza, infatti, si sono concluse in prestito secco: 92 cessioni temporanee senza scambio di soldi, concluse solo per prendere tempo e provare ad alleggerire i costi. Di un calcio che non vedeva l’ora di farsi nuovo".