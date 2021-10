La Repubblica – Eriksen, responso a gennaio. La Danimarca continua ad essere una favola

Attesa per il futuro del centrocampista danese, mentre i compagni di nazionale volano

Ventisette gol fatti e nemmeno uno subito. Il girone di qualificazione a Qatar 2022 è stato affrontato finora dalla Danimarca con numeri e prestazioni straordinarie, pur facilitate da un girone non difficilissimo (Scozia, Israele, Fær Øer, Austria e Moldavia). Ne scrive oggi La Repubblica, che torna anche sull'incidente capitato a Christian Eriksen. "Forse non giocherà più", si legge, nell'attesa di capire come andranno i prossimi esami. A gennaio avremo una risposta.