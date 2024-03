E' uno dei giocatori più forti del campionato Primavera e l'Inter lo sa bene visto che ha segnato il gol che ha eliminato i nerazzurri nella Coppa Italia di categoria. Aaron Ciammaglichella, torinese di nascita, centrocampista classe 2005 del Torino si racconta a Tuttosport. "Al Toro ho giocato anche dietro le punte e come esterno, ma mi sento più centrocampista. Cerco di fare entrambe le fasi, difensiva e offensiva, con la stessa intensità. Mi piace molto attaccare lo spazio verso la porta".

Non nasconde, il ragazzo, di avere un idolo interista. "Il mio idolo è Javier Zanetti. Tatticamente mi rivedo nel suo modo di intendere il ruolo come tuttocampista. Ammiro Zlatan Ibrahimovic per la personalità, oltre che per le straordinarie doti fisiche e tecniche. La nazionale Under 19? Non mi sarei mai aspettato di poter rappresentare un giorno la mia nazione, spero di poterlo fare anche in futuro. Sono grato di vestire questa maglia, è un orgoglio per me e per la mia famiglia".