"Non ha avuto la minima esitazione. Sa perfettamente che si tratta di una grande opportunità per lui, qualcosa di ricercato con voglia e determinazione". Raggiunto da Tuttosport, Sebastian Lopez, agente di Carlos Alcaraz, spiega così la scelta bianconera del centrocampista argentino, corteggiato in passato anche dall'Inter: "C’era stato un interessamento da parte dei nerazzurri (quando Alcaraz era al Racing, ndr), senza però avanzare di più. Successivamente siamo sbarcati in Premier League", ammette il procuratore.