"Da Ronaldo il fenomeno, mio compagno all'Inter, a una serie di campioni e talenti che ho sfidato o soltanto ammirato da fuori". Con questa premessa Ivan Zamorano stila quello che sarebbe a suo avviso l'undici ideale pubblicato sull'edizione odierna di Sportweek. Composto da Casillas in porta, difeso da una linea difensiva a 4 nella quale compaiono Cafu, Figueroa, Maldini e Roberto Carlos. Mediana affidata a Zinedine Zidane, alle spalle di Pelé, Maradona e Messi. Centrocampo da capogiro completato da un attacco altrettanto stellare formato da Ronaldo (il Fenomeno a destra), coadiuvato da Ronaldo il portoghese a sinistra.

"Ci siamo soltanto sfiorati come compagni - ricorda Bam Bam su Roberto Carlos -. Nell'estate 1996 io ho lasciato il Real per l'Inter e lui da Milano si è trasferito a Madrid. Peccato, perché avrei segnato qualche gol in più grazie al suo sinistro".

Su Ronaldo invece aggiunge: "L'attaccante più forte e completo al mondo, è stato semplice cedergli la maglia numero 9 all'Inter. A quei tempi era un piccolo bambino nel corpo di un fenomeno: quanti tunnel gli ho visto fare anche in allenamento...".