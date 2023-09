Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Timothy Weah, esterno offensivo della Juventus, mostra coraggio e non si nasconde sulle ambizioni dei bianconeri.

Allegri la sta schierando laterale destro nel 3-5-2: sensazioni?

«Ottime. Allegri è puntiglioso e cura molto i dettagli. E questo suo modo di fare mi aiuta perché io, essendo giovane, ho bisogno di essere motivato per crescere e migliorare. A volte mi parla in inglese ed è molto divertente, ma lo è di più in italiano…. Scherza molto, Allegri».

Dopo l’ottimo debutto di Udine, domenica avete pareggiato contro il Bologna. La Juventus lotterà per lo scudetto?

«Dobbiamo fare un passo alla volta. Però…».

Però…

«Io ci credo al cento per cento. Di sicuro faremo tutti insieme del nostro meglio per provare a vincere. È uno dei miei sogni».

Ai tempi del Lilla è stato compagno di Osimhen, il bomber del Napoli, e adesso gioca con Vlahovic: il serbo è allo stesso livello del nigeriano?

«Adesso sono focalizzato soltanto su Dusan, che è un grande attaccante, segna tanti gol, in campo sa fare tutto. Mi trovo bene in campo con lui. E anche con Chiesa. Fede è un top. Lui e Dusan sono sempre concentrati sulla vittoria e sono tra i migliori al mondo: ci possono trascinare al successo. Sono orgoglioso di giocare con loro».

Tutta estate si è parlato di un possibile baratto tra Vlahovic e Lukaku. Alla fine il belga si è trasferito alla Roma. Lei Dusan lo scambierebbe con Osimhen?

«No, perché Dusan è il giocatore perfetto per la Juve!».