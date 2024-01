Vladimir Jugovic, intervistato dalla Gazzetta dello Sport, parla chiaro: "Per la Juventus è un obbligo lottare fino alla fine per lo scudetto, dice l'ex centrocampista.

È sorpreso che la Juventus, nonostante i molti punti conquistati e gli oltre 100 giorni da imbattuta, sia comunque seconda e dietro all’Inter?

"No, perché i nerazzurri sono forti e hanno fatto ancora meglio della Juve finora. È una bella sfida, avvincente, e a guadagnarci è tutto il calcio italiano. Un derby d’Italia per lo scudetto è spettacolare. Non è divertente quando domina sempre la stessa squadra".

Pronostico?

"Non sono mai stato bravo nelle previsioni. Visto il girone d’andata, mi aspetto che Inter e Juve si contendano lo scudetto fino alle ultime giornate. Non credo che una delle due prenderà il largo come il Napoli nella passata stagione".

L’Inter è campione d’inverno: quanto conta per il successo finale?

"È un bel traguardo, però intermedio. Come nell’atletica, conta lo sprint finale...".

Allegri, un po’ per strategia e un po’ per scaramanzia, continua a parlare di ritorno in Champions e non di scudetto: stupito?

"Ogni allenatore ha la propria strategia, anche a livello di comunicazione. Allegri sa come si ottengono i risultati. Alla Juventus resti tanti anni soltanto se vinci. E Max è all’ottava stagione sulla panchina bianconera...".