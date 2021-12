Joe Barone: “Chi non ha pagato l’Irpef ha un vantaggio sul mercato”

Il dirigente della Fiorentina, intercettato da 'Report', va ancora all'attacco del sistema calcio

'Report' ha raccolto anche l'intervento di Joe Barone a margine dell'assemblea di Lega. "Per tutti i tifosi il calcio va riformato. Siamo in un momento di riasset - rilancia il Corriere dello Sport -. C'è un mercato e ci sono squadre che ancora non hanno pagato l'Irpef. Siamo di fronte a un problema, perché ci sono club che così sarebbero avvantaggiati: se hanno un debito con il Governo, quei soldi che servirebbero per saldare le pendenze non andrebbero utilizzati in campagna acquisti".