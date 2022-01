J. Cesar: “Inter top in Italia e può battere il Liverpool. Onana? Handa super”

Le parole del portiere del Triplete intervistato dal Corriere dello Sport

Lunga intervista del Corriere dello Sport a Julio Cesar, che spazia dalla lotta scudetto al mercato di gennaio. «L'Inter resta la squadra da battere in Italia: è un gruppo fortissimo. Dell'Italia ho grandi ricordi per ciò che siamo riusciti a fare in quelle stagioni: qualcosa di grandioso», dice il portiere brasiliano.