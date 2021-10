Repubblica – Attacco, difesa, Dzeko e Dumfries: Inzaghi meglio di Conte

REGGIO NELL'EMILIA, ITALY - OCTOBER 02: Head coach of FC Internazionale Simone Inzaghi attends before the Serie A match between US Sassuolo v FC Internazionale at Mapei Stadium - Citta' del Tricolore on October 02, 2021 in Reggio nell'Emilia, Italy. (Photo by Emilio Andreoli - Inter/Inter via Getty Images)