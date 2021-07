Inter, cori e applausi dalla CN per Inzaghi: “Spero di rivedervi presto a S. Siro”

Ieri, circa 800 tifosi nerazzurri hanno caricato la squadra in vista della nuova stagione

Colore e calore ieri intorno alle 12 fuori dai cancelli del centro sportivo di Appiano Gentile, dove 800 tifosi hanno salutato la squadra caricandola in vista della nuova stagione. Simone Inzaghi, dopo aver guidato il gruppetto di calciatori (Handanovic, D'Ambrosio, Agoume, Radu, Ranocchia, Pinamonti, Darmian, Kolarov, Pirola, Cordaz, Sensi, Dimarco, Gagliardini e Nainggolan; hanno saltato sulle "note" di "Chi non salta rossonero è") verso i supporter della Curva Nord, ha ricambiato l'affetto e l'appoggio auspicando "di vedervi al più presto allo stadio al vostro posto". Non sono mancati cori e applausi per l'ex Lazio, "come se fosse arrivato all’Inter ormai da molto tempo e non solo da una manciata di giorni", chiosa il Corsport.