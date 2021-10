Il Sole 24 Ore – I club di Serie A al lavoro sugli highlights a Sky

Se ne discuterà nell'assemblea in programma il prossimo martedì

Alcuni club di Serie A sono pronti a riaffrontare il tema degli highlights con la richiesta avanzata da Sky alla Lega Serie A per istituire un bando dedicato agli highlights pay .

Quelli free sono stati assegnati alla Rai. La questione, esposta in una lettera arrivata sul tavolo della Lega, non è stata affrontata nell'assemblea dello scorso 7 ottobre, ma alcuni club sono decisi a parlarne martedì, quando è in programma un'altra assemblea dove si discuterà anche dell'audizione di DAZN.