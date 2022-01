Il retroscena su Onana: “Il ds di un club non mi prese perché nero”

Ora il camerunense vuole prendersi la sua rivincita con l'Inter

"Nonostante la povertà l’Africa è il continente più bello del mondo: lo dico forte e chiaro. Ne sono orgoglioso". Sono queste - come si legge su Tuttosport - le parole rilasciate da Onana, futuro portiere dell'Inter, durante la registraizone di un reportage targato NRC, in cui il portiere camerunense aveva anche rivelato come il direttore sportivo di un club italiano non lo avesse ingaggiato "perché un portiere nero avrebbe causato problemi coi tifosi". E ora, grazie all'Inter, Onana è pronto a prendersi la sua rivincita.