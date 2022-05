L'ultimo lampo di Beppe Meazza con l'Inter arrivò nella finale di Coppa Italia del 1938-39, come raccontato dal nipote Federico alla Gazzetta dello Sport: "Di mio nonno so tutto... Ad esempio, so che in quel 1938-39 aveva già qualche problemino fisico, ma nella finale vinta 2-1 dalla sua Inter con il Novara a Roma c’era, eccome. Il suo zampino si notò nel gol dell’1-0: rete di Ferraris, ma a farsi ribattere il tiro fu proprio Meazza... Il raddoppio, invece, arrivò dal mitico Annibale Frossi, il giocatore con gli occhiali, un grandissimo campione. Mio nonno all’epoca aveva già vinto due scudetti e due Mondiali con la Nazionale, forse quella Coppa Italia rappresentò l’ultimo sorriso della parte più felice della sua carriera. L’anno dopo sarebbe stato fermato per quello che allora chiamarono “piede gelato”: vuoi per i problemi fisici, vuoi per l’età che avanzava, vuoi per la Guerra di mezzo, nonno Peppino non sarebbe più stato lo stesso".