Il figlio di Prisco: “Anche per me era Peppino. Avrebbe un debole per Barella”

Il figlio dell'avvocato di fede interista si racconta a La Gazzetta dello Sport

Nei giorni in cui ricorrono i 100 anni dalla nascita di Peppino Prisico, il figlio Luigi racconta il rapporto con il padre a La Gazzetta dello Sport. Non si può non partire dalla fede interista: "Destino scritto prima ancora che nascessi. E del resto Peppino non avrebbe potuto reggere a un mio eventuale tradimento. Peppino? Sì, non l’ho mai chiamato papà".