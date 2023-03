"Derby di Champions? Penso che il Milan sia più debole dell’Inter, anche loro con un allenatore bravo a motivare". Michele Mozzati, del duo Gino&Michele, si esprime così sul Corriere della Sera riguardo al possibile Euroderby. "Il derby dovrebbe essere evitato sempre nelle sfide a eliminazione diretta. Non vince mai la squadra migliore, vince chi gioca meglio quella partita. Per questo, se è possibile, da interista io lo eviterei. E non vorrei nemmeno il Manchester City di Haaland.