"Non c’è pace in casa Inter" esordisce Tuttosport nell'edizione odierna, stampa in cui il quotidiano torinese si diletta a scandagliare nel dettaglio le disavventure "le ultime due settimane tutt’altro che positive", come le ha definite lo stesso quotidiano torinese che pone il focus sulla questione che riguarda Steven Zhang. Come se la questione Oaktree non fosse già abbastanza, "ieri il numero uno nerazzurro ha ricevuto la notizia che la Corte d’Appello di Milano ha accolto il ricorso di (Ccba), decidendo quindi di riconoscere anche in Italia la sentenza della Corte Suprema di Hong Kong legata alla causa per i 250 milioni di dollari non pagati da Zhang alla banca commerciale cinese e saliti a 320 milioni di euro con gli interessi. Causa, va detto, che non riguarda l’Inter, estranea alla vicenda".

Tutto comincia nel 2021, con una causa giudiziaria intentata contro Zhang a Hong Kong e persa nel luglio 2022 per via di un'operazione conclusa da Zhang con la Ccba, alla quale Steven aveva garantito il rifinanziamento di 255 milioni di dollari di prestiti e obbligazioni firmati nel 2020, "operazione che, nel corso del procedimento, il numero uno nerazzurro aveva rinnegato, affermando che le firme sui documenti di garanzia di rifinanziamento fossero contraffatte; tesi che il giudice ha respinto" e che ha costretto il presidente nerazzurro a restituire i soldi, che con gli interessi erano aumentati. La Ccba dall’estate 2022 ha avviato delle cause anche a New York e Milano per rendere esecutiva la sentenza di Hong Kong anche nei Paesi in cui "Zhang ha interessi personale e professionali per poter aggredire il suo patrimonio e ieri la Corte d’Appello di Milano ha accolto questa richiesta per l’Italia".

"I giudici hanno spiegato che 'i creditori di Zhang non hanno al momento indicato né quali beni del resistente intende aggredire (dunque non ci sono riferimenti alle quote dell'Inter, per altro oggi indirettamente in mano a Oaktree essendo state date in pegno da Zhang per avere il prestito nel 2021, ndr), né ove, in ipotesi, detti beni si trovino (in passato si era parlato di alcune auto di Zhang in Svizzera, ndr), ma è altresì vero che la presenza degli stessi nel territorio della Corte milanese la si desume dal ruolo e dalla carica dello stesso Zhang'. Avendo Steven quote di una società con sede in Italia, per la Corte ciò appare sufficiente per 'ritenere correttamente radicata avanti a questa autorità giudiziaria l’azione dei creditori'.

La banca China Construction Bank Asia Corporation chiede inoltre che Zhang venga 'stipendiato' così da poterlo pignorare. La prossima udienza al Tribunale Ordinario di Milano è fissata per il 10 aprile 2024.