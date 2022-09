La svolta sembra ormai imminente. Secondo Tuttosport , i rumors sulla cessione dell' Inter intensificati negli ultimi mesi stanno per portare a una possibile svolta in ambito societario. Non così imminente, ma assai probabilmente prima del 2024, quando scadrà il prestito di Oaktree da 275 milioni di euro.

"La famiglia Zhang sta cercando da tempo nuovi introiti, ovvero da quando nel 2020 il Governo cinese ha bloccato la possibilità per le proprie aziende di investire all’estero soprattutto in attività come lo sport - si legge -. L’obiettivo di Suning era quello di trovare un socio di minoranza, per questo è stato dato mandato a Goldman Sachs di vagliare il mercato internazionale, ma negli ultimi anni, come ovvio che sia in questi casi, si sono avvicinati solamente gruppi interessati all’intero pacchetto azionario".

Non ci sono due diligence in corso e Zhang ribadisce di voler tenere ancora la maggioranza. Ma il 16 ottobre in Cina potrebbe ribadire "l’indicazione di non investire all’estero, soprattutto per chi ha dei ruoli all’interno del partito". Come Zhang Jindong. "A quel punto, Suning potrebbe essere costretta ad accelerare le pratiche d’addio", si legge ancora sul quotidiano.