Dopo una stagione, forse indimenticabile all’Inter, Andrè Onana si è trasferito per 55 milioni più bonus al Manchester Utd con un ingaggio di circa 7 milioni per 5 anni. Oggi tra i nominati del Pallone d’oro e uno dei favoriti per il Premio Yashin, il riconoscimento assegnato al migliore del ruolo nel mondo. Grazie all’Inter, come scrive Tuttosport, è ritornato a livelli internazionali. Tutto questo non basta, perché in Inghilterra in molti dubitano sull’acquisto del calciatore dopo le prime partite. In contrapposizione ad Onana c’è Yann Sommer che all’Inter ha portato grande esperienza internazionale e concretezza. Tre partite e zero gol subiti, con due parate da top contro Cagliari e Fiorentina l’ex Bayern Monaco punta a ripercorrere in tutto e per tutto la strada di Onana. Intanto Sommer sì è così espresso dal ritiro della sua nazionale: "L’Inter è una nuova sfida. Sono arrivato a Milano per fare il numero 1, i nerazzurri mi aspettavano, il feeling è buono. Con Spinelli (il preparatore dei portieri, ndr) c’è un buon rapporto, lavoro principalmente su forza ed esplosività. La lingua? Capisco parecchio, ma ho ancora un po’ di difficoltà a parlarla".

Daniele Luongo