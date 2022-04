Nel giorno di Inter-Milan restano comunque accesi i riflettori sul mercato che verrà. In chiave nerazzurra, secondo Tuttosport , lo sguardo è volto verso Madrid , da dove potrebbe arrivare un vice-Brozovic. Il profilo è tra quelli che la dirigenza sta scandagliando e la conferma è arrivata anche da Inzaghi in conferenza stampa.

Il quotidiano conferma che la società dovrà incassare 100 milioni la prossima estate e che tra i profili che piacciono c'è Dani Ceballos. Ha giocato poco a causa di un brutto infortunio, dopo due stagioni discrete all'Arsenal. "Il rilancio a Milano è una soluzione che intriga sia il giocatore che l’Inter, alla ricerca di un centrocampista che possa, nell’emergenza, rimpiazzare Brozovic - si legge -. Fra i giocatori in uscita da Madrid c’è anche Luka Jovic, vecchia conoscenza dell’Inter. L’attaccante serbo lontano da Francoforte non è riuscito a ripetersi, ha il contratto fino al 2025 e la società nerazzurra, qualora non riuscisse a raggiungere obiettivi primari - Scamacca o Thuram -, potrebbe anche provare a strapparlo in prestito".