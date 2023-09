Arriva la Champions League e cominciano le possibili rotazioni. Senza Calhanoglu, Inzaghi pensa ad Asllani ma secondo Tuttosport l'ipotesi Mkhitaryan in regia non è del tutto da scartare.

"In difesa potrebbe esordire Pavard (per Darmian, utile anche per dare il cambio a Dumfries) e rientrare De Vrij con ballottaggio Acerbi-Bastoni come braccetto di sinistra - si legge sul quotidiano -. Per il resto, formazione del derby con Dimarco favorito su Carlos Augusto e Thuram su Arnautovic".