Le assenze di Skriniar e Calhanoglu rendono problematiche affidarsi alle rotazioni per Simone Inzaghi, in vista della trasferta di domani a Salerno. In difesa c'è anche la squalifica di D'Ambrosio, il che significa che bisognerà per forza affidarsi ancora a Darmian. A centrocampo, secondo Tuttosport, potrebbe invece giocare uno tra Asllani e Gagliardini per far rifiatare Barella o Brozovic.