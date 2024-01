Simone Inzaghi potrà scegliere senza vincolo alcuno, tolta l'eccezione di Cuadrado, la squadra da presentare domani sera a Monza. Non capitava dalla trasferta a Bergamo del 4 novembre, quella in cui l'Inter perse Pavard per infortunio.

Il dubbio principale riguarda Dumfries o Darmian a destra, l'ex granata è leggermente avanti. Così come Acerbi è in vantaggio su De Vrij. Più turnover si dovrebbe invece vedere nella semifinale di Supercoppa Italiana contro la Lazio venerdì prossimo in Arabia Saudita. La priorità resta comunque il campionato.

Una rincorsa alla seconda stella che rispetto agli altri anni si farà senza la Coppa Italia e con minore enfasi sulla Champions League dopo il percorso di un anno fa. Con un Buchanan in più, arrivato dal mercato e capace di giostrare da esterno come anche da giocatore in appoggio a una punta.