Edin Dzeko è rimasto in panchina tutta la partita contro la Roma e questo, come spiega Tuttosport, è più di un indizio in vista della partita contro il Milan di domani. Ormai l'unico dubbio di formazione per Inzaghi, che ha recuperato D'Ambrosio, riguarda la regia. Il quotidiano punta su Brozovic titolare e il turco in panchina.

Gosens punta invece alla partita contro il Sassuolo del fine settimana.