L'assemblea dei soci prevista questo venerdì a Palazzo Parigi sarà la prima in presenza dopo la pandemia. Non è la sola novità: l'altra dovrebbe infatti essere la conferenza stampa post-assemblea prevista a margine dell'incontro con i piccoli azionisti, in cui proprietà e dirigenza risponderanno alle domande dei cronisti dopo aver fatto lo stesso con i soci.