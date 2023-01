"Un’Inter tafazziana è riuscita nell’impresa, a tre giorni dalla vittoria sul Napoli , di disperdere a Monza quanto di buono fatto con la capolista, complice un secondo tempo condotto a ritmi da amichevole estiva dopo che però (fatto per nulla secondario) Inzaghi aveva perso Calhanoglu e Barella per infortunio". Questo il commento di Tuttosport all'indomani del 2-2 nerazzurro di Monza: un punto che sa di sconfitta.

"Evidente è stato però l’abbaglio che il direttore di gara ha preso in occasione del gol annullato ad Acerbi quando ha commesso un gravissimo errore di concetto, fischiando la punizione per il Monza prima che si concludesse l’azione, rendendo impossibile l’intervento del Var. Nel parapiglia in area, Sacchi ha infatti visto Gagliardini atterrare Pablo Marì che però era incespicato su Izzo : da qui la giustificata rabbia nerazzurra anche perché - pure questo va sottolineato - mentre il possibile rigore per il Monza era stato al 5’ del primo tempo, il gol ingiustamente annullato all’Inter è arrivato al minuto 36 della ripresa e avrebbe messo fine anzitempo ai patimenti nerazzurri regalando tre punti che avrebbero dato sostanza alla vittoria sul Napoli".