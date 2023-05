Guardando la grafica di Tuttosport riguardante la probabile formazione dell'Inter contro il Verona si scorgono tanti nomi nuovi rispetto alla partita vinta contro la Lazio domenica scorsa. A partire da Handanovic in porta, passando per la difesa dove in mezzo spicca De Vrij per Acerbi. A centrocampo Dumfries a destra, in regia la conferma di Brozovic ma cambieranno i due giocatori a lui più vicini, Gagliardini e Calhanoglu al posto di Barella e Mkhitaryan. Davanti il ritorno della coppia Dzeko-Lautaro.