Non è tramontata la pista che porta ad Anatoliy Trubin. Certo è complicata perché, come spiega Tuttosport, l'Inter ritiene sufficienti i 10-12 milioni per un calciatore in scadenza che dovrà fare il dodicesimo e sa che può prenderlo a zero tra un anno. Occhio però al Benfica e alle mosse dello Shakhtar che ha minacciato di lasciare il ragazzo in panchina tutta la stagione favorendo Riznyk.

"Domenica nell’amichevole col Tottenham i due portieri dovrebbero giocare un tempo a testa, poi si saprà chi difenderà i pali degli arancioneri - si legge sul quotidiano - All’Inter intanto continuano a pensare che Stankovic debba giocare con continuità. E che vada preso un dodicesimo, magari un Audero a fine mercato".