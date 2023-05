Non ci saranno regali al Torino sabato prossimo. Come spiega oggi Tuttosport, il terzo posto conquistato al momento in classifica e che sarebbe certo con una vittoria nell'ultima di campionato vale 2 milioni di euro in più rispetto al quarto, "al netto del fatto che sarebbe comunque meglio non presentarsi alla supersfida col City dopo aver perso l'ultima gara giocata (sarebbe la 13ª in campionato...)".

Nessuna "amichevole" quindi, anche per evitare il sorpasso del Milan in graduatoria e con ancora una speranza di arrivare oltre la Lazio se i biancocelesti dovessero pareggiare o perdere contro l'Empoli. E qui entrerebbero in tasca altri due milioni ulteriori.

Anche sotto l'aspetto tecnico, "schierare le riserve e i primavera contro il Torino, potrebbe diventare controproducente per chi poi calcherà il terreno dell’Ataturk. Due settimane senza gare ufficiali potrebbero paradossalmente togliere il ritmo nelle gambe dei titolarissimi. O comunque inficiare una forma che visti i risultati delle ultime partite sembra ora ottimale". Per questo motivo, "Inzaghi dovrebbe schierare gran parte dei titolarissimi contro il Torino, puntando al massimo su un turnover ragionato e parziale, preparato anche per evitare possibili infortuni".