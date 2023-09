"È un sogno indossare la sua stessa maglia e giocare nello stesso stadio. Non posso immaginare l’emozione che proverò con tutti i tifosi" esordiva così il 27 giugno Marcus Thuram parlando di Inter. L’attaccante francese è passato da essere un colpo di mercato dal Milan ad essere un punto fermo dei nerazzurri. In estate Thuram era stato molto vicino ai rossoneri. Piaceva a Pioli ma con un ingaggio importante. Proprio quello che ha permesso all’Inter di vestirlo nerazzurro. Come scrive Tuttosport l’ha spuntata l’Inter, sia per aver offerto al giocatore uno stipendio migliore di 6 milioni netti contro i 5 dei cugini, sia perché il Fenomeno Ronaldo, negli anni migliori della sua carriera, aveva proprio difeso la casacca nerazzurra, particolare per Thuram non di poco conto. A distanza di due mesi la scelta di Marotta sembra azzeccata. Il suo destino è cambiato anche con il non arrivo di Lukaku. Non solo Thuram veste il n°9 di Big Rom, ma senza il belga è lui il titolare. Infatti, non si parla più di Lula ma di Thula.

Daniele Luongo