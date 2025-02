La Juventus si compatta a poche ore dalla partita contro l'Inter. Ieri sera i bianconeri si sono ritrovati per una cena nel centro di Torino, nel ristorante dell’ex capitano Leonardo Bonucci, con Thiago Motta che ha voluto tutta la squadra con sé senza nessun dirigente. A raccontarlo è Tuttosport.

"Una serata per fare gruppo, per creare quelle basi solide per affrontare un periodo che sembra un’onda anomala e invece va semplicemente gestito, soprattutto con l’unione d’intenti, con la forza del collettivo", si legge sul quotidiano. La Juventus domani giocherà contro l'Inter nel big match di questa giornata di Serie A, mentre mercoledì c'è in ballo l'accesso agli ottavi di finale di Champions League con la sfida in casa del PSV. C