Tempistiche che rischiano di allungarsi non solo per Sommer, ma anche per l’attaccante. Ad annunciarlo è Tuttosport che fa il punto della situazione del mercato nerazzurro, reparto attacco. "Balogun dell'Arsenal rimane il profilo - caro, almeno 40 milioni - che stuzzica di più la fantasia di una parte della dirigenza, anche se Inzaghi tifa ancora per una scelta di esperienza, dunque Morata, nel mirino però anche di Roma e Juve, ma sempre blindato dall'Atletico Madrid che continua a chiedere 21 milioni. Nella lista, larga, presenti anche Beto dell'Udinese (ma servirebbe un prestito) e Scamacca del West Ham".