Continuano ad arrivare sviluppi riguardo alla situazione del nuovo stadio di Inter e Milan. I rossoneri, scrive Tuttosport, stanno sondando diverse aree private in zona San Siro, tra cui quella de La Maura. "Potrebbe essere anche tattica negoziale perché il Milan continuerebbe a preferire l’enorme distesa ex Falck a Sesto San Giovanni. È chiaro che, in questa fase, può essere utile percorrere varie strade per strappare il prezzo migliore - si legge - In caso di separazione del progetto iniziale di condivisione del nuovo stadio, l’Inter non sembra intenzionata a restare a San Siro ristrutturandolo: anche i nerazzurri andrebbero altrove.