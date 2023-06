Notizia importante sul fronte dello sponsor di maglia. Secondo quanto riportato oggi sulle pagine di Tuttosport, infatti, va registrata l'uscita di scena di Qatar Airways per quel che riguarda il prossimo main sponsor dell'Inter, da tempo alla ricerca di un nuovo marchio in sostituzione di Digitalbits, insolvente e che per tutto l'anno (tranne le ultime settimane) è comunque rimasto sulle casacche nerazzurre.