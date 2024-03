Luciano Spalletti, ct della nazionale, ha confermato che lavorerà in ottica Europeo puntando sul blocco Inter. Non solo a livello di uomini, ma anche come modulo di base. Come si legge su Tuttosport, il tempo per lavorare tatticamente è poco, bisogna sfruttare la base che arriva dal campionato.

Se Acerbi non fosse incappato nel caso di presunto razzismo, il ct avrebbe riproposto la linea a tre dell'Inter pari pari, preoccupandosi solo di valutare le alternative, così come a centrocampo ci sarebbero stati Dimarco, Frattesi e Barella come punti fermissimi.