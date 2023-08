Il sorpasso dell'Inter per Gianluca Scamacca ha fatto arrabbiare non poco José Mourinho. Come raccontato oggi da Tuttosport, il tecnico giallorosso è stanco di aspettare. Non nasconde più il suo malumore. "Nell’amichevole di sabato, vissuta interamente in tribuna, era incontenibile, ad ogni errore di Belotti in costruzione saltava letteralmente dalla sedia - si legge -.

Per questo Alvaro Morata calzerebbe a pennello nel nuovo assetto tattico provato nell’ultimo periodo in Algarve. Quei 20 milioni chiesti dall’Atletico Madrid però si scontrano con le idee “aziendaliste” di Tiago Pinto, il tesoriere dei Friedkin sul mercato. Senza cessioni, niente esborsi importanti: il diktat non cambia".